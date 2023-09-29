29 сентября 2023, 20:25
Происшествия

Пропавшая две недели назад юная жительница Петрозаводска найдена

Пропавшая 17-летняя горожанка жива и здорова

Пропавшая больше двух недель назад несовершеннолетняя жительница Петрозаводска найдена. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, о розыске 17-летней горожанки было объявлено 13 сентября. Все это время о ее судьбе ничего не было известно.

Девушка жива и здорова. О том, где она находилась в течение двух недель, и где и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается. // Фото «Петрозаводск говорит»

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