Пропавшая две недели назад юная жительница Петрозаводска найдена

Пропавшая больше двух недель назад несовершеннолетняя жительница Петрозаводска найдена. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, о розыске 17-летней горожанки было объявлено 13 сентября. Все это время о ее судьбе ничего не было известно.

Девушка жива и здорова. О том, где она находилась в течение двух недель, и где и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается. // Фото «Петрозаводск говорит»