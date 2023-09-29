Мотоцикл влетел в автомобиль в Петрозаводске, водитель сбежал

Сегодня в 17:44 в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП с участием мотоцикла. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как мотоцикл влетает в легковой автомобиль. Водитель двухколесного транспорта после аварии поднимается и уезжает с места ДТП.

В результате происшествия автомобиль получил повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ролик vk.com/dtpptz