Пьяный мужчина ворвался в квартиру молодой жительницы Петрозаводска

В Петрозаводске перед судом предстанет 56-летний местный житель. Мужчина подозревается в незаконном проникновении в жилище, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, вечером 26 июля горожанин громко слушал музыку в своей квартире. Его соседка вызвала полицию. Прибывший сотрудник не смог дозвониться до нарушителя спокойствия и пошел к заявительнице для получения объяснений.

В этот момент дебошир ворвался в квартиру соседки, начал оскорблять девушку и высказывать ей претензии. Мужчина при этом был пьян. На просьбы покинуть помещение он не реагировал и был задержан.

Уголовное дело передано в суд. Горожанину грозит до трех месяцев ареста. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H