Пожилую женщину насиловали и убили в Карелии

В Кондопоге вынесен приговор 30-летнему мужчине. Его обвиняли в совершении убийства и насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Судом установлено, что в апреле этого года в поселке Березовка обвиняемый избил 81-летнюю женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В результате получения черепно-мозговой травмы пенсионерка умерла.

Мужчина пояснил следствию, что в тот день он выпивал с друзьями в том же доме. Уходя домой, он спустился этажом ниже и вошел в открытую дверь, где жила пенсионерка. Там он и совершил преступления.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson