Сломанный лифт в Кондопоге починили после вмешательства прокуратуры

В процессе эксплуатации лифта в доме № 75 по Октябрьскому шоссе в Кондопоге были выявлены недостатки капремонта лифтового оборудования, в связи с чем была произведена остановка подъемника, сообщает прокуратура Карелии.

Жители дома на протяжении длительного времени не могли воспользоваться лифтом. Прокуратура Кондопожского района провела по этому факту проверку.

По результатам представления, внесенного прокуратурой в адрес исполнительного директора Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства, лифт в многоквартирном доме был отремонтирован, введен в эксплуатацию и запущен.

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