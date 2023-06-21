Прокуратура решила проверить вонючий поток в Сегеже

После того как карельские СМИ сообщили о сбросе вонючей жидкости в болото в Сегеже, рядом которым расположено озеро, на ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

Надзорный орган организовал проверку соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проводить ее будут прокуратура Сегежского района и карельский межрайонный природоохранный прокурор.

В зависимости от ее результатов будет решаться вопрос о наличии оснований для мер прокурорского реагирования. // фото скриншот