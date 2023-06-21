21 июня 2023, 12:38
Прокуратура решила проверить вонючий поток в Сегеже
Проверку проведет прокуратура Сегежского района и карельский межрайонный природоохранный прокурор
После того как карельские СМИ сообщили о сбросе вонючей жидкости в болото в Сегеже, рядом которым расположено озеро, на ситуацию обратили внимание в прокуратуре.
Надзорный орган организовал проверку соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проводить ее будут прокуратура Сегежского района и карельский межрайонный природоохранный прокурор.
В зависимости от ее результатов будет решаться вопрос о наличии оснований для мер прокурорского реагирования. // фото скриншот