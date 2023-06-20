Вонючие отходы выливаются в болото в Сегеже

Сегежане заметили в родном городе трубу, откуда мощной струей наружу льется вонючая жидкость.

Как сообщается в паблике «Карелфорния News», все течет в болото, а рядом расположено озеро. В округе стоит невыносимый запах.

В комментариях отметились и Минприроды, и администрация Сегежского района.

В частности, Минприроды региона от проблемы дистанцировалось и предложило людям самостоятельно обращаться в Росприроднадзор.

«В данном случае вопрос сброса загрязненных вод с промышленного объекта относится к полномочиям Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора. Оставить обращение вы можете на их сайте. При формировании обращения укажите больше информации (точное место, контакты заявителя)».

На такой ответ пользователи сообщества поинтересовались: чем занимается министерство, кроме отписок.

Чиновники из администрации направили запрос на местное предприятие по поводу отвода сточных вод.