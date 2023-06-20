20 июня 2023, 08:41
Дорога в детский сад вызывает боль у петрозаводчан
Горожане рискуют сломать ноги и разбить автомобиль, отводя ребенка в детский садик
Марсианский пейзаж напоминает дорога к детскому саду на улице Архипова в Петрозаводске.
Дорога испещрена ямами, местами асфальт нет, колодец опасно торчит, а после дождя дефекты на дороге заполняются водой. О своей боли горожане написали в паблике «Подслушано в Птз».
«Детский сад «незабудка» Архипова 20А. Муниципальное учреждение! Доставить ребенка в сад АД - сломать ноги? Убить машину? Открытый люк?» // фото VK-паблик