Дорога в детский сад вызывает боль у петрозаводчан

Марсианский пейзаж напоминает дорога к детскому саду на улице Архипова в Петрозаводске.

Дорога испещрена ямами, местами асфальт нет, колодец опасно торчит, а после дождя дефекты на дороге заполняются водой. О своей боли горожане написали в паблике «Подслушано в Птз».

«Детский сад «незабудка» Архипова 20А. Муниципальное учреждение! Доставить ребенка в сад АД - сломать ноги? Убить машину? Открытый люк?» // фото VK-паблик