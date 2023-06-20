20 июня 2023, 08:41
Соцсети

Дорога в детский сад вызывает боль у петрозаводчан

Горожане рискуют сломать ноги и разбить автомобиль, отводя ребенка в детский садик

Марсианский пейзаж напоминает дорога к детскому саду на улице Архипова в Петрозаводске.

Дорога испещрена ямами, местами асфальт нет, колодец опасно торчит, а после дождя дефекты на дороге заполняются водой. О своей боли горожане написали в паблике «Подслушано в Птз».  

«Детский сад «незабудка» Архипова 20А. Муниципальное учреждение! Доставить ребенка в сад АД - сломать ноги? Убить машину? Открытый люк?» // фото VK-паблик

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Метки: 
новости петрозаводска
Дорога
паблик
сад