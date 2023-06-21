Мотоциклист жестко упал на севере Карелии

Байкер попал в ДТП на улице Антикайнена в Костомукше вечером 20 июня.

Инцидент попал на видео. Мотоциклист двигался в прямом направлении. В какой-то момент автомобиль сделал маневр влево, чтобы объехать другую машину. Возможно, мотоциклист «уложил» байк на бок, чтобы избежать столкновения.

Водитель мотоцикла отлетел на несколько метров и оказался на встречной полосе. Он смог подняться. // фото скриншот/ видео паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»