Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на железной дороге

Серьезным пожаром на территории путевой машинной станции №283 на станции Лоухи заинтересовалась карельская транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о соблюдении требований пожарной безопасности в связи с возгоранием.

Напомним, по сообщению паблика пожарной охраны Лоухского района, горели три неэксплуатируемых железнодорожных вагона и деревянные шпалы, площадь пожара составила 450 кв.метров. возгорание было ликвидировано в 02:30.

По сообщению транспортной прокуратуры, на пожаре никто не пострадал, ущерб путевой машинной станции также отсутствует, так как имущество, используемое в производственной деятельности, не пострадало. Ситуация находится на контроле карельского транспортного прокурора.

Фото: vk.com