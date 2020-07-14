14 июля 2020, 20:16
Прокуратура потребовала закрыть сайты, торгующие правами на лодки
Специалисты транспортной прокуратуры через суд пытаются добиться блокировки ресурсов в Интернете
Сотрудники карельской транспортной прокуратуры обнаружили в сети ресурсы, на которых продают удостоверения на право управления маломерными судами. Всего было выявлено пять интернет-сайтов с информацией об изготовлении и продаже поддельных удостоверений, сообщает ведомство.
Ведомство через суд пытается добиться признать информацию на сайтах запрещенной для распространения в нашей стране. В случае удовлетворения иска, доступ к сайтам будет заблокирован.
Ранее прокуратура закрыла сайты, на которых продавали дипломы о высшем и среднем образовании.