Прокуратура потребовала закрыть сайты, торгующие правами на лодки

Сотрудники карельской транспортной прокуратуры обнаружили в сети ресурсы, на которых продают удостоверения на право управления маломерными судами. Всего было выявлено пять интернет-сайтов с информацией об изготовлении и продаже поддельных удостоверений, сообщает ведомство.

Ведомство через суд пытается добиться признать информацию на сайтах запрещенной для распространения в нашей стране. В случае удовлетворения иска, доступ к сайтам будет заблокирован.

Ранее прокуратура закрыла сайты, на которых продавали дипломы о высшем и среднем образовании.