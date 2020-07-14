14 июля 2020, 15:49
Происшествия

Полиции нужна помощь в поисках подозреваемой в мошенничестве женщины

Стражи порядка опубликовали фотографию возможной преступницы

Полицейские устанавливают местонахождение женщины, изображенной на фотографии.

Как предполагают в полиции, она может быть причастна к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»..

Стражи порядка просят всех, кто узнал женщину на фотографии, сообщить информацию о ее местонахождении по телефону: +7-921-018-09-05.

Обсудить
просмотр
171126
Метки: 
Розыск
Полиция
новости петрозаводска
мошенничество