14 июля 2020, 15:49
Полиции нужна помощь в поисках подозреваемой в мошенничестве женщины
Стражи порядка опубликовали фотографию возможной преступницы
Полицейские устанавливают местонахождение женщины, изображенной на фотографии.
Как предполагают в полиции, она может быть причастна к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»..
Стражи порядка просят всех, кто узнал женщину на фотографии, сообщить информацию о ее местонахождении по телефону: +7-921-018-09-05.