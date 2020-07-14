Вор разбил палатку в лесу, где хранил похищенное у садоводов имущество

В доме петрозаводчанки в садовом товариществе в Кондопожском районе побывал непрошенный гость. Неизвестный ухитрился похитить шлифовальную машинку. 53-летняя женщина оценила ущерб в три тысячи рублей.

Угрозыску стало известно, что подозреваемый в краже может находиться на территории дачного кооператива. 51-летний мужчина был задержан с поличным. Подозреваемый проникал в дома, разбивая окна, рассказали в полиции.

Подозреваемый в серии краж похищал продукты и алкоголь для себя, а имущество – для сбыта. В лесу он разбил палатку, часть похищенных вещей он хранил там.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Также в полиции решают вопрос о возбуждении уголовных дел по аналогичным эпизодам преступной деятельности.