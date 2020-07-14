Дорогой велосипед украли из подъезда в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска был вынужден обратиться 40-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то украл его велосипед, который был оставлен у квартиры и пристегнут противоугонным тросом. Ущерб был оценен в 16 500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 34-летний мужчина, который ранее уже совершал подобные преступления. Выяснилось, что он легко избавился от троса, забрал чужое имущество, а потом продал его.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка напоминают жителям Карелии, что защитить велосипед от кражи поможет только постоянный присмотр за ним. Оставлять транспорт в подъездах небезопасно, противоугонные тросы зачастую помочь не могут.