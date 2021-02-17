17 февраля 2021, 19:46
Общество

Прокуратура подключилась к проверке отключения воды в Кварцитном

Более 667 человек в Прионежском районе остались без воды из-за аварии на сетях

Из-за аварии на сети водоснабжения в поселке Кварцитный без воды остались более 667 человек. 15 февраля местный детский садик также не смог принять детей из-за отсутствия воды. Прокуратура Прионежского района начала проверку по факту отсутствия воды в поселке, рассказали в надзорном ведомстве.

Директору ресурсоснабжающей организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Устранение аварии осложнялось сильным промерзанием грунта. Однако к вечеру 15 февраля аварийную ситуацию удалось устранить и восстановить водоснабжение.

Прокуратура даст оценку степени ответственности лиц, причастных к аварии. По итогам будет решаться вопрос о наличии оснований для мер прокурорского реагирования. (фото vzsar.ru)

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прокуратура
Кварцитный
Прионежский район
водоснабжение
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Отключение
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