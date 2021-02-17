17 февраля 2021, 18:15
Класс закрыли на карантин из-за заболевшего COVID-19 первоклассника
На севере Карелии на период изоляции дети будут учиться дистанционно
С 17 февраля первый «А» класс в школе №2 в Костомукше отправлен на карантин.
Причиной тому стало выявление у одного из учеников коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальной странице органов местного самоуправления Костомукши.
На период карантина дети будут учиться в дистанционном формате. В учреждении проведут противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. (фото rg.ru)