17 февраля 2021, 18:15
Общество

Класс закрыли на карантин из-за заболевшего COVID-19 первоклассника

На севере Карелии на период изоляции дети будут учиться дистанционно

С 17 февраля первый «А» класс в школе №2 в Костомукше отправлен на карантин.

Причиной тому стало выявление у одного из учеников коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальной странице органов местного самоуправления Костомукши.

На период карантина дети будут учиться в дистанционном формате. В учреждении проведут противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. (фото rg.ru)

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Школа
карантин
коронавирус
Костомукша