Глава Карелии намекнул на расширение трассы «Кола»

Глава Карелии прокомментировал вчерашнюю тяжелую аварию на трассе «Кола», в которой погибла семья из Санкт-Петербурга, и отметил, что подобные ДТП происходят на хороших трассах.

Не знаешь иногда, что лучше: плохая дорога или хорошая федеральная трасса. И приходишь к выводу, что плохая… Дорога должна быть либо плохой, либо идеальной. Идеальная – это с разделительным барьером и три полосы в каждую сторону,

- поделился мыслями Артур Парфенчиков.

Глава Карелии вскользь отметил, что есть планы по расширению трассы «Кола». Министр транспорта РК Сергей Щебекин также сказал, что существует неприятная закономерность: как только отремонтируешь дорогу, на ней растет аварийность.

Напомним, страшная авария произошла утром 16 февраля на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе. Автомобиль «Хендай Гетц», которым управляла 37-летняя жительница Санкт-Петербурга, столкнулся с лесовозом. В аварии погибла водитель, ее 37-летний супруг, а также дети - восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик.