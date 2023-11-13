13 ноября 2023, 11:57
Прокуратура начала проверку после гибели пешехода у Чалны
Надзорный орган выяснит, как содержалась дорога Петрозаводск-Суоярви
Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, трагедия произошла сегодня ночью на 19-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви. Грузовой автомобиль сбил пешехода. Пострадавший умер до приезда скорой.
На место аварии выезжал прокурор Прионежья. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»