Прокуратура начала проверку после гибели пешехода у Чалны

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, трагедия произошла сегодня ночью на 19-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви. Грузовой автомобиль сбил пешехода. Пострадавший умер до приезда скорой.

На место аварии выезжал прокурор Прионежья. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»