Маленьких детей эвакуировали из горящего кафе в Пудоже

Электрический счетчик загорелся 10 ноября вечером в одном из кафе Пудожа. Помещение окутали клубы дыма, пришлось проводить эвакуацию, сообщили в группе ОПС Пудожского района ВКонтакте.

Когда на место ЧП прибыли пожарные, они вывели из кафе взрослых и детей, в том числе малолетних.

Чтобы потушить пожар, пришлось вскрывать строительные конструкции. Нужно было обнаружить скрытые очаги пожара и локализовали его. Вскоре пожар потушили, о пострадавших не сообщается. // фото: «Петрозаводск говорит»