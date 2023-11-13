Опубликовали видео с места смертельного ДТП в Петрозаводске

Под колесами грузовика на Суоярвском шоссе в Петрозаводске утром 13 ноября погиб мужчина. Очевидцы опубликовали видео с этого места в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам, в аварии участвовал не один автомобиль. В кювете можно заметить легковушку, другую развернуло поперек трассы, еще один автомобиль стоит на обочине.

Напомним, что смертельное ДТП произошло неподалеку от кладбища Бесовец, грузовик сбил мужчину. Пострадавший умер до приезда бригады медиков. // фот, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте