Прокуратура начала проверку после ЧП с ребенком в Карелии

Прокуратура начала проверку после падения маленького ребенка в открытый люк в Олонецком районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, сегодня шестилетний мальчик провалился в колодец в поселке Ильинский. Сколько он там пробыл - неизвестно. Дошкольника достали прохожие. Его срочно доставили в реанимацию местной больницы, на помощь мальчику мчатся врачи из Петрозаводска.

На место ЧП выехал прокурор района. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц. // Фото паблика администрации Олонецкого района