В крупном районе Петрозаводска в домах пропал свет

Сегодня в 19 часов в Петрозаводске пропало электричество в домах на Кукковке. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным ЕДДС, крупный район оказался обесточен частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях - энергетики занимаются его устранением.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. Людям остается только ждать. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky