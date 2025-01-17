17 января 2025, 20:01
В крупном районе Петрозаводска в домах пропал свет
Энергетики восстанавливают электроснабжение на Кукковке
Сегодня в 19 часов в Петрозаводске пропало электричество в домах на Кукковке. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
По данным ЕДДС, крупный район оказался обесточен частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях - энергетики занимаются его устранением.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. Людям остается только ждать. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky