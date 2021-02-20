Прокуратура Карелии объяснила, чем грозит участие в акциях 23 февраля

Прокуратура Карелии предупредила жителей республики о последствиях участия в массовых публичных мероприятиях, запланированных в Петрозаводске на 23 февраля. Призывы к участию в них широко распространяются в соцсетях.

Надзорный орган разъяснил, что в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» организатор публичного мероприятия может проводить агитацию среди граждан только после согласования с органом власти места и времени проведения мероприятия.

В прокуратуре отметили, что в одном случае администрация Петрозаводска предложила организатору провести мероприятие в специально отведенном для этого месте и не получила ответа на это предложение. Во втором случае организатору предложено устранить нарушения, допущенные при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия.

«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации», - отметили в прокуратуре. Фото yandex.net