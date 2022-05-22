«Проклятое место». Фонд капремонта пучит от бесполезных миллионов

Текст и фото: Антонина Кябелева

После каждого публичного обсуждения деятельности фонда капремонта Республики Карелия можно смело делать критический материал. Кажется, с этим уже ничего нельзя поделать.

Состоявшееся 20 мая заседание парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, где обсудили работу фонда, не стало исключением.

Председатель комитета Леонид Лиминчук даже назвал должность директора фонда капремонта «проклятым местом».

Дело в том, что в фонде в этом году вновь сменился руководитель. В январе 2022 года исполняющим обязанности гендиректора был назначен Александр Евстифеев. Это уже шестой руководитель, который пытается реанимировать работу по капитальному ремонту домов в Карелии. Начиная с 2014 года, когда был образован фонд, им руководили Анатолий Пекерман, Михаил Баранов, Михаил Крюков, Виталий Берлогин, Алексей Селютин.

Но вернемся к цифрам, которые, откровенно говоря, не внушают оптимизма. Каждый год руководители фонда обещают, что уж теперь дела пойдут в гору. Когда подходит время подводить итоги, от радужных прогнозов остаются весьма скромные показатели. Традиционно все сваливают на большое количество аварийных домов, которые попали в программу капремонта, но после обследования их приходится исключать. В этом году все шло по обычному сценарию, разве что неудобных вопросов от депутатов практически не было. Возможно, потому, что и они смирились с «неисправимостью» фонда.

В 2020 году фонд обещал завершить комплексный ремонт в 30 многоквартирных домах Карелии (МКД). Из 238 миллионов рублей, которые планировалось истратить на оплату работ, подрядчикам было выплачено 190 миллионов рублей.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов обещал реальные сдвиги в работе фонда. Предполагалось, что в 2021 году будет заключено контрактов на 800 миллионов рублей.

На заседании парламентского комитета заместитель министра строительства Александр Федоричев сообщил, что в 2021 году истратить удалось только 454,6 миллиона рублей. Комплексный ремонт был проведен в 38 МКД.

Вряд ли стоит объяснять, что это недопустимый мизер. В программе капремонта до 2046 года находится 4 970 многоквартирных домов.

«Статистику» спасает то, что в отдельных домах ремонт проводят частично – меняют лифты, системы газоснабжения. С учетом работ, связанных с обследование домов, фонду удается выходить на общую цифру в 250-290 домов в год. Но нужно понимать, что это «дутые» показатели, в которые включены так называемые мероприятия по капитальному ремонту. К примеру, из 291 дома, где в прошлом году прошли подобные «мероприятия», 151 дом был признан аварийным.

Во время отчетов идут и на другую хитрость. Акцентируют внимание не на фактически истраченных средствах, а на суммах заключенных контрактов. Но это, как говорится, две большие разницы.

В 2021 году из 697,23 миллиона рублей, попавших в контракты, реально израсходовали только 454,6 миллиона рублей, то есть 65% суммы заключенных контрактов. Это, конечно, очередной провал.

На 2022 год планы, как водится, наполеоновские. По словам Федоричева, на капремонт фонд предполагается направить рекордные 1,257 миллиарда рублей. Правда, контракты пока заключены только на 338,5 миллиона рублей. А уже вторая половина мая.

После капремонта

В этом году планируется завершить комплексный капитальный ремонт в 58 домах и начать его еще в 55 МКД. Очевидно, что 58 домов в 2022 году – это, конечно, больше, чем 38 капитально отремонтированных зданий в 2021 году, но язык не поворачивается назвать это достойным результатом, учитывая, что фонд работает уже восемь лет. К тому же еще не известно, к каким реальным показателям фонд подойдет к концу года. Ведь еще ни разу в истории он не выполнял свои обещания.

Единственное, что остается неизменным – это огромные средства, которые фонд собирает с граждан, но не в состоянии их переварить.

На 1 января 2019 года на счетах фонда находилось 600 миллионов рублей, на 1 января 2020 года – 749 миллионов рублей, на 1 ноября 2020 года – 1 миллиард 63 миллиона рублей, на 1 января 2022 года – 1 миллиард 8 миллионов рублей.

Другими словами, деньги с граждан собирают, ежегодно повышая плату за капремонт, а пустить их на благое дело не могут.

За все время существования фонда с жителей Карелии собрали 6,3 миллиарда рублей. Из них было истрачено 3,1 миллиарда рублей, или 49%. Примечательно, что из 3,1 миллиарда рублей на долю регионального оператора пришлось только 1,495 миллиарда рублей, то есть меньше половины. Остальные средства были истрачены собственниками, которые перешли на спецсчета и самостоятельно решают, как лучше позаботиться о своем доме. По предварительным прогнозам, в 2022 году фонд планирует собрать еще 430 миллионов рублей.

Александр Федоричев дал понять, что с учетом роста цен на стройматериалы гражданам стоит готовиться к очередному повышению платы за капремонт и, возможно, к сокращению перечня работ, включенных в капитальный ремонт.

На заседании комитета депутаты поинтересовались судьбой средств, которые фонд не может «переварить» и которые ежегодно «подъедает» инфляция. Федоричев ответил уклончиво:

«В настоящее время проводится комплекс подбора финансово-кредитной организации для размещения денежных средств фонда для того, чтобы размещать свободные средства на депозите».

На вопрос, почему раньше средства не были размещены на депозите, заместитель министра сказал, что не может достоверно ответить на этот вопрос. Заместитель министра предположил, что, «вполне вероятно, это было одно из нормативных требований».

«На прошлом заседании говорилось о том, что не имели право делать… Желание-то было, это предложение уже было давно», - добавил представитель главы РК в парламенте Юрий Шабанов. По его версии, существовали какие-то правовые сдерживающие механизмы, чтобы исключить манипуляции, связанные с зарабатыванием денег и невыполнением обязательств перед собственниками домов.

Откровенно говоря, слушать подобную, мягко говоря, дезинформацию из уст высокопоставленных чиновников было даже как-то неудобно. Неудобно за тот уровень профессионализма, которым они порой блещут. В реальности, все было с точностью до наоборот.

Впервые публично о том, чтобы положить средства фонда под проценты, заговорили еще в 2016 году. В территориальных органах казначейства деньги разрешалось держать, если это было закреплено в региональном законодательстве. В Карелии не сразу приняли такие поправки в закон, но деньги упорно держали на счетах казначейства. Тогдашний министр строительства Дмитрий Матвиец объяснил свое нежелание воспользоваться депозитами тем, что не доверяет банковским структурам. Другими словами, на тот момент свободные средства фонда, напротив, нужно было держать в банке, а для размещения в казначействе требовалось внесение изменений в региональное законодательство. Позже необходимые поправки в закон были внесены, и несколько лет деньги лежали на счетах казначейства «мертвым грузом».

Обесценивание сотен миллионов наших с вами рублей продолжалось, пока в ситуацию не вмешался Фонд содействия реформированию ЖКХ, руководители которого прямо указали региональной власти на недопустимость столь легкомысленного распоряжения деньгами собственников жилья. Впервые 700 миллионов рублей были положены на банковский депозит в декабре 2019 года. Это принесло фонду дополнительно 10 миллионов рублей. В марте 2020 года на банковских депозитах было размещено еще 200 миллионов рублей.

Что же изменилось? Неужели в разгар инфляции только подбирают кредитную организацию? После заседания парламентского комитета мне удалось дозвониться до Виктора Россыпнова, который сказал, что свободные деньги фонда по-прежнему размещают на банковских депозитах.

В общем, хоть этот вопрос все же урегулирован. Хотя очевидно, что никакие банковские проценты не в силах защитить собранный миллиард от набирающей обороты инфляции. На заседании комитета Федоричев сообщил, что предельная стоимость работ по капремонту повысилась примерно на 50 процентов...