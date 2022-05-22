«Поезд Победы» прибудет в Петрозаводск в понедельник

Передвижная выставка «Поезд Победы» (12+) прибудет на железнодорожный вокзал Петрозаводска 23 мая.

Инсталляция погрузит посетителей в реалии военного времени, повествуя о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Многие экспонаты и документы будут представлены впервые.

Выставка затрагивает 13 тем, на ней представлены 150 скульптур, более 400 кв. метров декораций, 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. В этом году экспозицию дополнили материалами о преступлениях неонацистов на территории ДНР и ЛНР. Для посещения этой экспозиции, которая находится в вагоне №9, установлено возрастное ограничение 18+.

«Поезд Победы» пробудет в столице Карелии в течение трех дней, сообщили в пресс-службе правительства региона. 23 и 24 мая выставка будет работать с 10:00 до 19:30, 25 мая с 10:00, время окончания выставки пока не определено.

Для посещения экспозиции потребуется бесплатный билет и обязательная регистрация на сайте проекта.

Историко-просветительский проект был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году, экспозиция дополнилась научными достижениями, открытиями и разработками российских ученых, внесших вклад в Победу и развитие мировой науки. (фото скриншот)