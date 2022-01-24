Производители предупредили о вероятном подорожании мяса птицы

У производителей мяса птицы в России большие проблемы с инкубационными яйцами. Из ряда регионов мира их запретили ввозить в РФ, это может грозить ростом цены мяса, пишет «Коммерсант».

Источник в этой отрасли рассказал изданию, что Россельхознадзор в конце прошлого года и начале наступившего закрыл поставки из некоторых областей Германии, Франции и Нидерландов.

В результате одно инкубационное яйцо стало стоить более 40 рублей против стандартной цены порядка 20-ти. По мнению экспертов, нехватка яиц и рост их вынудит птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков.

Это грозит болезнями, падежом птицы, а в конечном итоге - ростом себестоимости мяса. // Фото: tortic84/Pixabay.com