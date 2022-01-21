21 января 2022, 20:40
Цены на бензин и дизельное топливо в Карелии продолжают расти
Карелиястат провел мониторинг потребительских цен и зафиксировал рост
Бензин и дизельное топливо в Карелии по-прежнему дорожают. За неделю вновь увеличилась стоимость и того, и другого, выяснил Карелиястат.
Ведомство провело мониторинг потребительских цен с 11 по 17 января. В том числе проверяли и стоимость топлива на заправках Петрозаводска, Костомукши и Сегежи.
По сравнению с прошлой неделей бензин марки АИ-92 вырос в цене на 0,5 процента. Он стоит 48 рублей 41 копейки.
Бензин АИ-95 стал стоить дороже на 0,3 процента. Его цена составляет 51 рубль 38 копеек. АИ-98 подорожал на 0,1 процента и стоит 59 рублей 28 копеек. Стоимость дизельного топлива тоже выросла на 0,1 процента. // Фото: planet_fox/Pixabay.com