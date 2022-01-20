Огурцы, свекла, лук и морковь подорожали в Карелии

Специалисты рассказали, какие продукты подорожали, а какие подешевели в Карелии. В частности, свежие помидоры стали стоить дешевле на 3,9%, а яблоки - на 3,4%. Это следует из отчета Карелиястат об изменении потребительских цен на отдельные товары и услуги. Выборка сделана за период с 11 по 17 января.

За неделю успели сильнее всего подорожать свежие огурцы, рост составил 6,2%. Также выросли в цене свекла - 3,0%, репчатый лук - 2,8%, морковь - на 1,7%. Также, согласно данным мониторинга, на 4,6% подешевела вареная колбаса, а пшено и сметана стали стоить на 3,2% и 3,0% меньше.

На 1,0-2,9% стали дороже сливочное масло, пшеничная мука, баранина (кроме бескостного мяса), консервы мясные для детского питания, макароны из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, питьевое цельное стерилизованное молоко.

Подорожали напольный электропылесос, шампунь, мужские носки. Подешевели зубная паста, телевизор, туалетная бумага, пеленки для новорожденных. Также изменились цены на некоторые медицинские препараты.

Ранее Карелиястат рассказал о подорожании топлива и продуктов в республике в декабре 2021 года. (фото pixabay.com, jia3ep)