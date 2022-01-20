Продукты и бензин продолжают дорожать в Карелии

Карелиястат рассказал о подорожании топлива и продуктов в республике в декабре 2021 года. Информация доступна на официальном сайте ведомства.

Так, в декабре стоимость минимального набора продуктов питания в нашей республике составила 5937 рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,5%, а с начала года - аж на 15,8%.

Средняя цена литра автомобильного бензина в декабре составила 49,45 рубля. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,1%, а за год - на 8,3%. Фото pixabay.com/monicore