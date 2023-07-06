Проходимцы с Госуслуг и ЦБ украли у жителя Карелии более 700 тысяч

55-летний житель поселка в Суоярвском районе поверил звонку незнакомцев, оформил на себя кредиты и отдал им деньги. О своих финансовых бедах мужчина поведал карельским полицейским.

Аферисты позвонили ему под видом представителя портала Госуслуг. Ему рассказали, что персональные данные запросили банки и на его имя уже взято два кредита. Мужчина ответил, что впервые о таком слышит. Далее в беседу включился якобы служащий Центробанка России.

Собеседник убедил жителя Карелии оформить кредиты и перечислить средства на «безопасные счета». В итоге доверчивый мужчина перевел проходимцам более 722 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что кредиты реальны и никуда не исчезнут, то пошел в полицию.