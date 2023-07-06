06 июля 2023, 11:21
Проходимцы с Госуслуг и ЦБ украли у жителя Карелии более 700 тысяч
Доверчивый мужчина взял на себя несколько кредитов и перевел деньги неизвестным
55-летний житель поселка в Суоярвском районе поверил звонку незнакомцев, оформил на себя кредиты и отдал им деньги. О своих финансовых бедах мужчина поведал карельским полицейским.
Аферисты позвонили ему под видом представителя портала Госуслуг. Ему рассказали, что персональные данные запросили банки и на его имя уже взято два кредита. Мужчина ответил, что впервые о таком слышит. Далее в беседу включился якобы служащий Центробанка России.
Собеседник убедил жителя Карелии оформить кредиты и перечислить средства на «безопасные счета». В итоге доверчивый мужчина перевел проходимцам более 722 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что кредиты реальны и никуда не исчезнут, то пошел в полицию.