Кусок железа опасно свисает со стороны Минфина Карелии

Стали видны последствия сильного ветра. С одного из зданий в центре Петрозаводска сорвало лист железа.

Опасность заметили на проспекте Ленина, 17. Как предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе, есть угроза падения, людей призвали быть осторожными.

«С кровли оторвался лист железа, висит на крыше (со стороны Министерства финансов). Есть угроза падения», - сказано в сообщении.