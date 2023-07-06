06 июля 2023, 11:08
Происшествия

Кусок железа опасно свисает со стороны Минфина Карелии

Петрозаводчан призвали быть осторожными в центре карельской столицы

Стали видны последствия сильного ветра. С одного из зданий в центре Петрозаводска сорвало лист железа.

Опасность заметили на проспекте Ленина, 17. Как предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе, есть угроза падения, людей призвали быть осторожными.

«С кровли оторвался лист железа, висит на крыше (со стороны Министерства финансов). Есть угроза падения», - сказано в сообщении.

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новости петрозаводска
Минфин Карелии
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ветер