06 июля 2023, 11:08
Кусок железа опасно свисает со стороны Минфина Карелии
Петрозаводчан призвали быть осторожными в центре карельской столицы
Стали видны последствия сильного ветра. С одного из зданий в центре Петрозаводска сорвало лист железа.
Опасность заметили на проспекте Ленина, 17. Как предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе, есть угроза падения, людей призвали быть осторожными.
«С кровли оторвался лист железа, висит на крыше (со стороны Министерства финансов). Есть угроза падения», - сказано в сообщении.