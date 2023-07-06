Пожилая женщина пострадала в опрокинувшейся «буханке»

73-летний водитель попал в аварию на трассе «Кола» в Кондопожском районе. ДТП с пострадавшей произошло днем 5 июля.

В ГИБДД Карелии установили, что пожилой водитель «буханки», двигаясь за впереди идущим автомобилем, нарушил расположение на проезжей части. В итоге произошло касательное столкновение с автомобилем «Тойота».

Пожилой водитель не справился с управлением, в итоге УАЗ опрокинулся. Травмы получила 69-летняя женщина-пассажир «буханки». // фото пресс-службы Госавтоинспекции РК