Полицейские устроили облаву на наркоманов в парках и лесах

В Петрозаводске провели полицейский рейд, в ходе которого выявили пять наркоманов. Полицейские прочесали лесопарковые зоны в разных микрорайонах столицы Карелии, о которых часто сообщали петрозаводчане. Оперативники составили административные материалы, решение о наказании примет суд.

В ходе рейда был задержан 43-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения. Его обыскали и нашли синтетический наркотик. В отношении нарушителя также составили административные материалы.

Оперативникам попалась и 31-летняя жительница столицы Карелии в состоянии наркотического опьянения. В лесу она искала тайник. Нашли его полицейские, внутри был сверток с 1,26 г синтетического наркотика. Женщину задержали, завели в отношении нее уголовное дело, также составили административный материал.

В полиции рассказали, что у 37-летнего мужчины при досмотре обнаружили сверток с наркотиком весом 0,959 грамма. Мужчина также стал фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении запрещенного вещества.

Ранее депутат городского совета Андрей Рогалевич рассказал о пугающих находках вблизи жилых домов. Рядом с тропой Ивана Царевича он нашел «лабораторию» по приготовлению зелья. // фото unsplash.com