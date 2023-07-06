06 июля 2023, 08:36
Карельские спасатели достали провалившуюся в канаву лошадь
В Прионежском районе спасателям пришлось повозиться, чтобы веревками достать бедное животное
Утром 5 июля в пожарную часть поселка Шелтозеро Прионежского района поступило сообщение о попавшей в беду лошади.
В селе Горное Шелтозеро на полях в канаву для отвода воды провалилась лошадь. Пожарные, используя спасательные веревки, вызволили бедное животное из канавы.
Им пришлось изрядно повозиться. В итоге все закончилось благополучно. Лошадь не пострадала. // фото unsplash.com