Карельские спасатели достали провалившуюся в канаву лошадь

Утром 5 июля в пожарную часть поселка Шелтозеро Прионежского района поступило сообщение о попавшей в беду лошади.

В селе Горное Шелтозеро на полях в канаву для отвода воды провалилась лошадь. Пожарные, используя спасательные веревки, вызволили бедное животное из канавы.

Им пришлось изрядно повозиться. В итоге все закончилось благополучно. Лошадь не пострадала. // фото unsplash.com