Программисты из Карелии стали чемпионами

Форум программирования и современных информационных технологий завершился в Таганроге.

На состязание ContestSFedU-2024 зарегистрировалось более 800 человек из 30 регионов, сообщает пресс-служба ПетрГУ. После онлайн-этапа сильнейшие приехали в Южный федеральный университет для очных состязаний. Среди участников были и программисты из Карелии.

На чемпионате проводились личные турниры среди школьников и студентов и командный турнир, в котором участвовали как школьники, так и студенты, и опытные IT-специалисты. Участникам турнира нужно было написать программу.

По итогу в командном турнире абсолютным чемпионом стала команда ПетрГУ, в состав которой вошли студенты Института математики и информационных технологий Игорь Кошкарев, Кирилл Кришталь и Евгений Смирнов. // фото «Петрозаводск говорит»