Программа «Открытая дверь» отметила 15-летие на «Воздухе Карелии»

56 команд выступили на музыкальном фестивале «Воздух Карелии» (6+). 25 тысяч человек посетили в жаркие июньские дни 2024 года вотчину Карельского деда мороза в поселке Чална. И среди этих 25 тысяч участников праздника радости и вдохновения не затерялись герои программы «Открытая дверь».

В числе первых героев программы были Наташа и Николай Столяровы - хозяева вотчины, где проходил «Воздух Карелии». Какая же сердечная была встреча с ними всех героев передач! И, естественно, первые впечатления - о музыкальном фестивале.

«У нас мероприятий такого масштаба вообще нет. Только «Воздух Карелии»,

- заметил Николай Столяров.

«На мой взгляд, Карелия - одна из самых музыкальных республик. Именно такой фестиваль показывает нашу республику самой продвинутой в современном музыкальном мире»,

- считает Светлана Семенова, руководитель хора мальчиков «Пеллерво».

«Воздух, борьба со стрессом, позитивные эмоции - это самое важное для здоровья! Те, кто здесь находятся, продлевают жизнь!»,

- уверен врач-кардиолог Денис Гаврилов.

«Здесь такой ритм! Каждое сердце звучит в унисон музыке! Здесь люди не только сближаются, но и живут в одном ритме, в едином порыве»,

- поделился впечатлениями Анатолий Шишкин, доктор технических наук.

Ну, а сами герои программы «Открытая дверь»? Как изменилась их жизнь? Чем сейчас занимаются? Какие планы строят? Об этом - в авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь». // Видео: Светлана Пушкина, телеканал "Ника плюс".