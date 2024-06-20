Музыканты оценили масштабность фестиваля «Воздух Карелии»

В минувшие выходные состоялось одно из знаковых событий карельского лета - фестиваль «Воздух Карелии» (6+). Зрители активно обсуждают мероприятие и делятся впечатлениями в соцсетях, организаторы наконец-то могут выдохнуть. Ну а мы сегодня расскажем вам, как относятся к фестивалю выступавшие на нём музыканты.

Мнения, в целом, совпадают - фестиваль получился. Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма», считает, что на экспорт скоро будут идти две вещи - вода Байкала и воздух Карелии. Игорь Растеряев внезапно признался, что он на одну восьмую ингерманландец. Группе «Истинный облик» (Петрозаводск) не хватило местных коллективов. А группе «Форт» (Санкт-Петербург) понравилось вообще всё. Даже обычно придирчивый Юрий Лоза назвал фестиваль «нормальным», и даже «хорошим».

Сколько людей - столько и мнений. Те, кто ехал на фестиваль за определенной атмосферой - её получили. А кому эта атмосфера не нужна - тот и не поехал. Как точно заметил Евгений Феклистов - «лучше слушать то, что нравится, чем ругать то, что не нравится. Меньше времени потратишь зря». // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".