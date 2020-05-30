30 мая 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 30 мая
Подробности от Карельского гидрометцентра
Завтра, 30 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений умеренный. Температера воздуха +15+17.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. На севере и северо-востоке республики местами небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха +14+19.
В Костомукше до +13, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +13, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.