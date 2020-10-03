03 октября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 3 октября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 3 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Утром туман. Температура воздуха +12,+14°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +9, +14°С, по южным районам до +17°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.