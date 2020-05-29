Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +16+18.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +14+19, у водоемов местами +11+13.

В Костомукше до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.