29 мая 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 мая

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 29 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +16+18.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +14+19, у водоемов местами +11+13.

В Костомукше до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

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