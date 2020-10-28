Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 28 октября

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная погода. Днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха днем +8,+10. Атмосферное давление днем будет слабо расти.

В Карелии также облачно. Днем в большинстве районов умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по южным районам местами с порывами до сильного. Температура воздуха +5,+10 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +7;

В Кондопоге днем +10;

В Медвежьегорске днем +9;

В Олонце днем +10;

В Пудоже днем +9;

В Сегеже днем +9;

В Сортавале днем +10;

В Суоярви днем +9. (фото myslo.ru)