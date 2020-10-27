В среду погода в Карелии не сильно изменится

В среду в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная погода. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +6, +8 градусов. Днем +8,+10. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

28 октября в Карелии также облачно. Ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по южным районам местами с порывами до сильного. Температура воздуха +5,+10 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +5, днем +7;

В Кондопоге ночью +6, днем +10;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +9;

В Олонце ночью +5, днем +10;

В Пудоже ночью +5, днем +9;

В Сегеже ночью +6, днем +9;

В Сортавале ночью +7, днем +10;

В Суоярви ночью +6, днем +9.