27 марта 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 27 марта
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 27 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7+9.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +4+9.
В Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +4, ясно.
В Сортавале до +6, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.