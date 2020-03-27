Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 27 марта

Сегодня, 27 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7+9.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +4+9.

В Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +4, ясно.

В Сортавале до +6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.