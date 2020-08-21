Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 августа

Согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +23, +25.

21 августа в Карелии также переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +20, +25 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +25;

В Кондопоге днем +25;

В Олонце днем +23;

В Пудоже днем +25;

В Сегеже днем +24;

В Сортавале днем +22;

В Суоярви днем +24.

Ранее синоптики рассказали, как долго теплая погода продержится в Карелии.