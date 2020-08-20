В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 25 градусов

Согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +11, +13. Днем +23, +25.

21 августа в Карелии также переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +9, +14, местами до +4. Днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +25;

В Кондопоге ночью +12, днем +25;

В Олонце ночью +9, днем +23;

В Пудоже ночью +10, днем +25;

В Сегеже ночью +12, днем +24;

В Сортавале ночью +11, днем +22;

В Суоярви ночью +10, днем +24.

Ранее синоптики рассказали, как долго теплая погода продержится в Карелии.