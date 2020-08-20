Синоптики рассказали, как долго теплая погода продержится в Карелии

Сейчас над центром европейской территории находится антициклон, рассказал РГ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В связи с этим в центральной России установилась ясная погода, существенных осадков до конца недели не прогнозируется.

Санкт-Петербург оказался в гребне этого антициклона, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». А это означает, что в ближайшие дни солнечная и сухая погода не покинет северную столицу, тепло будет даже по ночам.

В ближайшие дни теплая погода ожидается и в Петрозаводске. Вот какой прогноз дает Гидрометцентр России для карельской столицы:

Добавим, что судя по картам прогноза температуры на 5 суток по территории России – с 20 по 24 август – температура воздуха будет на 4 градуса выше средних многолетних значений.