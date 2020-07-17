Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 17 июля

Погода в пятницу в Петрозаводске не сильно изменится. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля будет облачно с прояснениями. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть северный ветер, слабый. Температура воздуха днем +16, +18.

В Карелии также облачно с прояснениями. По юго-восточным, восточным районам ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Температура воздуха днем +17, +22, по юго-восточным районам +14, +19.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +23;

В Кондопоге днем +19;

В Медвежьегорске днем +20;

В Олонце днем +22;

В Пудоже днем +16;

В Сегеже днем +20;

В Сортавале днем +23;

В Суоярви днем +22.

Подробнее о том, когда тепло вернется в Карелию, здесь.