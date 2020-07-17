Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 17 июля
Погода в пятницу в Петрозаводске не сильно изменится. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля будет облачно с прояснениями. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть северный ветер, слабый. Температура воздуха днем +16, +18.
В Карелии также облачно с прояснениями. По юго-восточным, восточным районам ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Температура воздуха днем +17, +22, по юго-восточным районам +14, +19.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +23;
В Кондопоге днем +19;
В Медвежьегорске днем +20;
В Олонце днем +22;
В Пудоже днем +16;
В Сегеже днем +20;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +22.
Подробнее о том, когда тепло вернется в Карелию, здесь.