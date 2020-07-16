Дождливая и прохладная погода ожидается в Карелии в пятницу

Погода в пятницу в Петрозаводске не сильно изменится. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть северный, ночью умеренный, днем слабый ветер. Температура воздуха в ночные часы +9, +11. Днем +16, +18.

В Карелии также облачно с прояснениями. По юго-восточным, восточным районам ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +7, +12, по северо-западным районам +3, +8. Днем +17, +22, по юго-восточным районам +14, +19.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +23;

В Кондопоге ночью +9, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +20;

В Олонце ночью +7, днем +22;

В Пудоже ночью +8, днем +16;

В Сегеже ночью +8, днем +20;

В Сортавале ночью +10, днем +23;

В Суоярви ночью +9, днем +22.

Подробнее о том, когда тепло вернется в Карелию, здесь.