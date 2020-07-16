Россиянам предрекли жару во второй половине лета

Россиянам обещают жару во второй половине лета. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия».

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», - дал прогноз специалист на вторую половину сезона.

Вильфанд предупредил, что погода в разных регионах страны будет изменчивой.

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