Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха +8+10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов республики небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7+12.

В Костомукше до +7, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +7, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.