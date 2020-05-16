16 мая 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 16 мая
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 16 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха +8+10.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов республики небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +7+12.
В Костомукше до +7, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +7, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.